Palermo, senza Ricciardo si segna lo stesso: i numeri e le statistiche dell’attacco rosanero

“Con Ricciardo si segna, ma senza Ricciardo non è che al Palermo manchino i gol. Sembra quasi un paradosso: con o senza il proprio bomber in squadra, la media realizzativa dei rosa è pressoché identica“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei numeri dei rosanero senza Giovanni Ricciardo in campo. Pergolizzi, infatti, questo pomeriggio dovrà fare a meno del centravanti messinese. Con il bomber ex Cesena in campo il Palermo ha realizzato 26 reti in 1372 minuti, una media di una rete ogni 52,8 minuti; media pressoché identica a quella quando Ricciardo è stato sostituito o assente, un gol ogni 53,5 minuti di gioco.

“Neanche un minuto di differenza, per una squadra che ha dimostrato di saper segnare anche senza il marcatore più prolifico presente in organico, ma che comunque fatica a trovare le reti dai propri attaccanti. Lo ha dimostrato soprattutto negli ultimi tre mesi, dato che Ricciardo non segna su azione dal 3 novembre e da allora ha messo a segno una sola rete, su calcio di rigore. Nonostante la sua crisi, però, ai rosa non è certo mancato il gol“, si legge.

I rosanero vantano il secondo miglior attacco del torneo con 34 reti siglate, tre in meno rispetto quelle realizzate dall’Acireale. Gli attaccanti della formazione di Pergolizzi non segnano però su azione da diverse giornate. Sforzini non va in gol da dieci giornate, così come Ficarrotta: “Da quella goleada al Corigliano, di fatto, il Palermo ha perso i gol dei suoi attaccanti. Solo Felici (due reti) e Silipo (una) hanno segnato su azione in quasi tre mesi, mentre Ricciardo e Floriano hanno trovato la via del gol su calcio di rigore“.