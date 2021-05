Palermo, senti Miccoli: “Playoff, devi crederci! Io allenatore dei rosanero? Un sogno”

Le dichiarazioni del “Romario del salento”.

In vista di Palermo–Teramo, match valevole per il primo turno dei playoff del Girone C di Serie C, ha parlato l’ex capitano rosanero, Fabrizio Miccoli, durante il format “Voci illustri“, ai microfoni di Eleven Sports. Nel corso dell’intervista, il funambolo di Lecce ha parlato anche dell’attaccante classe 2000, Lorenzo Lucca – bomber della compagine rosa allenata dal tecnico Giacomo Filippi – e del nuovo format della Coppa Italia che prevede l’esclusione della Serie C. Miccoli ha anche svelato quello che per lui sarebbe un sogno. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, il quarantunenne ex attaccante di Fiorentina e Benfica, ha intrapreso la carriera da allenatore, come vice di Moriero alla Dinamo Tirana, nel campionato albanese. Di seguito le dichiarazioni dell’ex numero 10 del Palermo.

PALERMO – “Per me vedere il Palermo in questa categoria è molto difficile, dopo quello che ho vissuto con questa città e questa squadra in Serie A. Adesso ci sono i playoff e mi auguro che i ragazzi diano il massimo per cercare di vincerli, perché può comunque succedere di tutto e il Palermo ha sicuramente la possibilità di provarci”.

FOTO Palermo, Pelagotti su Instagram: il portiere rosanero festeggia con Fabrizio Miccoli!

L’ESPERIENZA IN ALBANIA – “Ero andato per vedere un po’ i settori giovanili che ci sono in Albania e ho provato a fare questa esperienza come collaboratore con lui. Mi sono trovato molto bene, forse anche perché abbiamo un rapporto che va al di là dell’allenatore-collaboratore. Io sulla panchina del Palermo? Chissà che un domani non possa esserci con lui o senza, almeno – parlando per me – sarebbe un sogno. Tutto può succedere nel calcio, ed io me lo auguro sinceramente”.