Palermo, senti Ignoffo: “Mai sottovalutare le avversarie, servono un centrale, un leader e una punta”

“Palermo sopravvalutato? Sono state sottovalutate le altre, come ha ammesso lo stesso Sagramola”.

Parola di Giovanni Ignoffo. Cresciuto nel Palermo, dove ha giocato con la squadra del capoluogo siciliano dal 1997 al 2000 – per quella che ha definito l’esperienza migliore della sua carriera -, l’ex difensore rosanero, oggi allenatore del Siracusa, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha detto la sua sulla rosa di mister Boscaglia, buttando gli occhi sul calciomercato.

BOSCAGLIA E IL PALERMO – “Ternana e Bari oltre ad avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, hanno anche una conoscenza della C che il Palermo come società non ha. In rosanero ci sono giovani molto validi, ma alle prime esperienze. Boscaglia, pur essendo un tecnico esperto e preparato, può incidere fino a un certo punto”.

SCONFITTE CASALINGHE – “Il fattore campo è stato quasi annullato dall’emergenza Covid. Assistiamo a match surreali e le squadre obbligate a fare la partita pagano dazio”.

CALCIOMERCATO – “Penso che per poter raggiungere il terzo-quarto posto e giocarsi il tutto per tutto ai playoff al Palermo serva un centrale di difesa forte, un leader a centrocampo e un attaccante di categoria, in grado di capitalizzare il gioco”.