Palermo, senti Amauri: “Maglia top, se vi avanza una 11 vi mando il mio indirizzo”

Ieri il Palermo, in occasione della gara contro il Bari, ha indossato la maglia celebrativa.

Lo scorso 18 dicembre i rosanero hanno presentato la casacca disegnata e ideata per il 120° anniversario dalla fondazione del club, che cade proprio nel 2020. Una maglia biancoblu, i colori del primo logo della storia del Palermo, indossata per l’occasione da Andrea Accardi, Niccolò Corrado, Malaury Martin, Nicola Rauti e Michele Somma. Un omaggio ai pionieri del calcio a Palermo, introdotto dagli inglesi che per primi fondarono l’Anglo Palermitan Athletic and Football club nel novembre del 1900.

La casacca in questione è stata indossata per la prima ed unica volta ieri pomeriggio, in occasione del match contro il Bari (terminato 1-1 al ‘Renzo Barbera’). La maglia, che verrà esposta all’interno del museo rosanero, in Viale del Fante, e mai più usata, non è certamente passata inosservata agli occhi dei più attenti, tra questi anche Amauri, che su Instagram ha simpaticamente chiesto un regalino alla società rosanero: “Bellissima questa maglia. Se avete una 11 che vi avanza vi mando il mio indirizzo”, si legge.

Di seguito, il post in questione.