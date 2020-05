Palermo, sei anni fa il ritorno in Serie A: la cavalcata con Vazquez e Dybala e il record di punti

“In attesa che la Serie B torni in campo, il Palermo può ancora tenersi stretto un primato storico del campionato cadetto, raggiunto esattamente sei anni fa“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, ricordando il 30 maggio 2014, data che chiuse il campionato di serie B, con il Palermo che concluse la stagione con il record di 86 punti. Un’annata straordinaria per i rosanero allenati da Iachini che dominarono il campionato cadetto, conquistando a Novara, con cinque turni di anticipo, l’aritmetica promozione nel massima serie.

Un prima che però è dormente a rischio, visto che la B tornerà in campo il prossimo 20 giugno e il Benevento, che guida la graduatoria, ha già 69 punti e dieci partite da disputare ancora: “Intanto, finché la Serie B non tornerà in campo, quel record rimarrà del Palermo, protagonista di una cavalcata straordinaria verso il ritorno in Serie A. Una promozione conquistata con cinque giornate d’anticipo e con una serie di venti partite consecutive senza conoscere sconfitta“. Una squadra che era una vera e propria macchina da guerra, dopo l’inizio balbettante con Gattuso in panchina. Belotti, Vazquez, Dybala, Lafferty ed Hernandez, questi alcuni dei protagonisti di quella storica cavalcata…