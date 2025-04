Palermo, segnali di crescita da parte di Lund: buona prova contro la Salernitana

Lund sta attraversando una stagione complessa, tra momenti di difficoltà e segnali incoraggianti. Il suo percorso è ancora tutto da scrivere e il finale di campionato potrebbe riservare sorprese, con un ruolo forse più decisivo del previsto

Mediagol ⚽️ 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 08:02)

Di Stefano Pedone

La vittoria per 1-2 del Palermo contro la Salernitana, che arriva dopo un periodo di difficoltà, ha messo in luce anche una prestazione decisamente positiva da parte di Kristoffer Lund: il match di domenica scorsa ha intravisto segnali incoraggianti che fanno ben sperare per il futuro dell’ex Häcken.

Lund però rispetto alla scorsa stagione sembra essere un giocatore completamente diverso, avendo avuto un impatto minimo nelle partite disputate dal Palermo. Nell’annata 2023/2024 era riuscito a mettere a referto ben 2 gol e 3 assist, ricordando anche quel gol favoloso contro la Ternana. Tuttavia, da quest’anno, il terzino, adattato a esterno di centrocampo nel 3-5-2 di mister Dionisi, nonostante le sue ottime qualità sulla fascia, non ha mostrato segnali di crescita, anche a causa dei risultati deludenti dei rosanero in campionato.

UN NUOVO LUND? — La partita contro la Salernitana ha certificato che Kristoffer possiede le abilità per fare la differenza, offrendo spunti molto interessanti nella fase offensiva del Palermo. In particolare, nel primo tempo, quando i rosanero sono andati in vantaggio di 2 gol, la sua presenza nelle azioni offensive è stata importante, contribuendo in modo decisivo alla spinta della squadra. Il classe 2002, su sei duelli contro gli avversari, ne è riuscito a vincere ben quattro, dimostrando anche una certa solidità difensiva. Un dato che sottolinea come, pur essendo più incline alla fase offensiva, abbia saputo farsi valere anche nei contrasti, mettendo in campo una prestazione più equilibrata rispetto ad altre uscite stagionali.

Nel secondo tempo, la sua influenza è diminuita, complice l’ingresso dell’esterno avversario Verde, che ha messo in difficoltà Lund con le sue accelerazioni. Nonostante i momenti di difficoltà, il difensore rosanero ha cercato di adattarsi, cercando di contenere le folate offensive dell’avversario, ma senza riuscire a essere altrettanto incisivo come nel primo tempo. La sua prestazione, pur con qualche incertezza, è stata comunque un segnale positivo per le prossime gare, dimostrando che, seppur altalenante, l’americano può tornare ad essere un elemento chiave per il Palermo in questa volata finale verso i playoff.