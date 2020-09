Palermo, sciopero ‘amico’: per il Teramo Boscaglia potrebbe recuperare Doda e contare su Odjer e Broh

“Sciopero ‘amico’, a Teramo il Palermo sarà già al completo”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport‘. Preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste a 22 calciatori, l’AIC ha indetto lo sciopero della prima giornata del campionato di Serie C. Uno sciopero, che qualora venisse confermato, potrebbe portare giovamento al Palermo, che da una parte attende questo appuntamento ormai da quasi sette mesi, ma dall’altra avrebbe tutto il tempo per completare e rinforzare l’organico prima della trasferta in Abruzzo. “Non c’è dubbio che la squadra che si sarebbe presentata a Teramo domenica prossima sarebbe stata diversa da quella che andrà a giocarci tra dodici giorni, per ventaglio scelte e situazioni d’infermeria”.

Con qualche giorno di tempo a disposizione in più prima dell’esordio in Serie C, Roberto Boscaglia non solo potrebbe ritrovare Masimiliano Doda, ai box per lesione tendinea alla coscia rimediata in quel di Petralia Sottana, ma potrebbe trarne beneficio anche in merito alla condizione dei nuovi arrivati, Odjer e Broh; “il primo ha svolto il primo allenamento ieri pomeriggio, mentre il secondo si dovrebbe aggregare già oggi”. Inoltre, un aiuto concreto potrebbe arrivare anche sul fronte del mercato e da altri innesti che potrebbero maturare nei prossimi giorni.