Palermo, Schillaci: “Serve un nuovo investimento, Mirri con poco futuro e certezze”

Le parole dell'ex attaccante palermitano sul futuro societario del club

Parola a Totò Schillaci . Attaccante palermitano ed eroe di Italia '90, l'ex centravanti con un passato tra Juventus e Inter ha detto la sua in merito al futuro del Palermo del patron Dario Mirri . In particolare, nella sua intervista rilasciata alle colonne odierne de La Repubblica-Palermo, Schillaci ha puntualizzato come l'attuale momento societario del club di Viale del Fante non dia garanzie necessarie per il futuro.

Un prosieguo, quello della società creata da Mirri, che sembra sempre più incerto, anche sotto l'aspetto di un'eventuale cessione. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista: “La presenza di Baldini è fondamentale, ma non può fare miracoli da solo, ci vogliono pure i giocatori. Questa mi sembra una squadra con tanti interrogativi per il futuro. Mirri cerca di dare il massimo - ha proseguito Schillaci - , ma per il salto di qualità ci vuole ben altro investimento e risolvere la situazione societaria che non è molto chiara. Non vedo molta luce per questa nuova società di Mirri, creata senza troppe certezze. Spero solo che possa tornare ad alti livelli”.