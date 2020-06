Palermo, scatta l’ora X: oggi la Serie C, domani il faccia a faccia Mirri-Di Piazza

“Due giorni speciali. E caldi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando di due tappe fondamentali per il Palermo. Oggi arriverà il verdetto del consiglio federale, che ufficializzerà la promozione dei rosanero in Serie C; domani il faccia a faccia nell’assemblea dei soci tra Mirri e Di Piazza, con quest’ultimo che nei giorni scorsi si è dimesso dalla carica di vicepresidente e annunciato di voler cedere le proprie quote.

“Sarà, comunque, un faccia a faccia senza esclusione di colpi, sorretto, però, dalla volontà di disegnare, nel migliore dei modi. il futuro di un Palermo che, una volta rientrato nel mondo professionistico, punta a completare il suo piano triennale almeno con la promozione in B, se non in A. Tirarsi indietro? Non prima di avere completato la missione“, si legge.

La situazione tra i due proprietari del club di viale del Fante, Mirri (60%) e Di Piazza (40%), appare insanabile. L’italoamericano ha lamentato di non poter prendere decisioni e di non esser stato coinvolto nei processi decisionali della società: “Ma c’è un altro aspetto da prendere in considerazione. Il rapporto fra Di Piazza, il presidente Mirri e suo figlio, e soprattutto l’ad Sagramola, una volta di totale amicizia e condivisione, si è deteriorato a tal punto da rappresentare una profonda rottura che, paradossalmente, di fatto non cambia lo stato delle cose“.

Di Piazza, infatti, continua, e continuerà, a mantenere la parola data questa estate. Al momento l’immobiliarista nativo di San Giuseppe Jato non ha, o non vuole, un compratore per le sue azioni, piuttosto la sensazione è quella di una convivenza. “L’unica novità, se di novità si può parlare, resta il confronto aperto: Di Piazza vuoterà il sacco delle sue insoddisfazioni; Sagramola ribatterà colpo su colpo alle accuse di avere superato i limiti della delega avuta dai soci“.