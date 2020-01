Palermo-Savoia, è scontro mediatico! Il club campano contro Gold 78: “In tv siparietto indecoroso e insinuazioni false…”

Polemica a distanza senza soluzione di continuità.

Sul campo Palermo e Savoia stanno dando vita ad un vero e proprio testa a testa, contendendosi il primato della classifica del girone I del campionato di Serie D. I rosanero, attualmente detentori di cinque punti di vantaggio sui campani, inseguono l’obiettivo della promozione in Serie C. La compagine di Parlato, formazione solida e più esperta della categoria, dopo un avvio stentato si è rilanciata prepotentemente alle spalle della capolista, arrivando qualche giornata fa anche ad avere la possibilità di ridurre il distacco ad un solo punto.

Sagramola: “Attacchi a Pergolizzi? Ci sono modi e modi. Tutto sul centro sportivo e l’orario delle gare”

Una contesa trasversale, duello di nervi che si dipana quotidianamente sul piano psicologico e strategico, estendendosi ben oltre i confini del rettangolo verde. La sfida tra i due club è parallelamente accesa anche sotto il profilo mediatico: prima il Savoia ha attaccato i rosanero in merito alla concessione reiterata di calci di rigore, a detta del presidente bianconero Mazzamauro, troppo generosi da parte dei direttori di gara, poi la replica della società di viale del Fante, la quale ha sottolineato l’importanza del criterio della contemporaneità dei rispettivi match di campionato . Ultima a sorgere in ordine di tempo è stata la polemica tra il Savoia e l’emittente televisiva Gold 78, a seguito di un articolo pubblicato da Oplontini.com, con tanto di video, nel quale si evidenzia un botta e risposta tra conduttori e inviati nel corso della trasmissione Diretta Stadio. Uno scambio di battute inerente la presenza o meno nell’undici titolare e nella distinta completa del Marsala del tesserato Fabio Padulano, i cui toni e contenuti, secondo quanto si legge nel comunicato diramato dal Savoia, sarebbero oggetto di insinuazioni allusive legate alle origini del calciatore, nativo di Torre Annunziata. Frasi che, stando alla nota ufficiale del club campano, e lascerebbero intendere l’esistenza di ipotetici disegni volti a indirizzare il regolare esito della gara disputata domenica scorsa allo stadio “Lombardo-Anglotta” correlati all’impiego dello stesso Padulano.

Palermo, ‘guerra’ col Savoia: la sfida a distanza con i campani e la scelta di giocare alle 15

Di seguito, il risoluto comunicato ufficiale di risposta della società campana in merito alla spinosa vicenda: “L’U.S. Savoia 1908, in riferimento all’indecoroso siparietto inscenato dai giornalisti/corrispondenti dell’emittente Gold78 nel corso della puntata di Diretta Stadio di domenica 26 gennaio, respinge con forza le insinuazioni dagli stessi avanzate circa la mancata presenza nella distinta del Marsala del calciatore Fabio Padulano – circostanza peraltro completamente falsa, dal momento che lo stesso è altresì subentrato in corso di gara – lasciando sottendere l’esistenza di un disegno volto a indirizzare in qualche modo l’esito della partita a causa delle origini oplontine del calciatore”.

“A più riprese – prosegue il club campano nella nota – sin dall’inizio della stagione, ci siamo battuti a tutti i livelli per un Campionato quanto più regolare e trasparente possibile, in linea con i principi cardine che indirizzano l’operato della Società tutta, dai tesserati fino ai più alti vertici della stessa. La Società – auspicando inoltre una netta presa di posizione da parte dell’emittente televisiva – diffida chiunque a rivolgere accuse e/o insinuazioni diffamatorie nei propri confronti, riservandosi sin d’ora di adire le vie legali nei confronti di quanti hanno assunto e dovessero assumere comportamenti del genere“.