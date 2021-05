Palermo, Saraniti rigenerato: il gol al “Menti” nel girone d’andata, la crisi e la rete ai playoff

“Redenzione e rilancio: così l’attaccante si è ripreso il Palermo“.

Titola così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, puntando i riflettori sul trascorso del bomber classe 1988 tra le fila rosanero.

Giocare con la maglia della propria città: un sogno coltivato sin da bambino e custodito con cura e lavoro dentro al cassetto. Andrea Saraniti sbarca a Palermo nella calda estate del 2020 dopo la promozione dalla C alla B conquistata con il Vicenza da vice protagonista dell’attuale attaccante della Juve Stabia, Marotta.

“Gli ingredienti per fare bene, per quanto la sua carriera non lo abbia mai consacrato come bomber da doppia cifra, c’erano tutti“, si legge sulla Rosea. E infatti l’iter dell’ex calciatore del Lecce con i colori rosanero cuciti sul petto non partì così male: 4 gol nelle prime 14 gare di campionato. La prima firma di Saraniti con la maglia del Palermo è stata, ironia della sorte, proprio sull’ostico terreno di gioco del Romeo Menti in cui i rosanero, allora guidati da Roberto Boscaglia, trovarono il primo successo stagionale mandando al tappeto le “Vespe“.

Poi il periodo buio che sembrava essere destinato a chiudersi con una cessione di Andrea Saraniti nella parentesi invernale di calciomercato. Il posto da titolare perso non senza esclusioni di colpa, l’exploit di Lorenzo Lucca sotto il profilo tecnico-tattico: tutti fattori che contribuirono ad ampliare la crepa tra l’ex Vicenza ed il Palermo.

“Saraniti è finito nel tunnel dell’inedia, un’abulia che anche lui ha contribuito a generare con un atteggiamento negativo, invece che volto a riconquistarsi il posto con sudore e sacrificio“, si legge sul noto quotidiano.

Il cambio alla guida tecnica del Palermo con l’approdo di Giacomo Filippi sulla panchina del Renzo Barbera non produsse, sin da subito, il cambiamento sperato nell’atteggiamento dell’attaccante palermitano. Lo scontro frontale, due esclusioni dai convocati per le partite con Vibonese e Cavese, la rinascita.

“Saraniti ha ripreso a ragionare da elemento di un gruppo e i primi segnali sono stati i due assist vincenti per Silipo nell’ultima giornata della stagione regolare a Francavilla e per Luperini per il 2-0 sul Teramo nel primo turno dei playoff“, si legge sulla Gazza.

Il gol contro la Juve Stabia nel secondo turno delle fasi finali di Serie C è la chiusura di una ring composition partita in quel di Menti e conclusasi in quel di Menti. Adesso inizia, però, per Saraniti una nuova stagione che dovrà inevitabilmente essere pervasa di amor proprio e spirito di sacrificio.

Il calcio offre sempre una possibilità di rivincita ed il bomber classe 1988 sta riscattando il prezzo del biglietto pagato con sofferenza, sacrificio e difficoltà a suon di prolifiche prestazioni. Il finale è, ancora, tutto da scrivere.