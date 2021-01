Palermo, Saraniti e Floriano dimenticati da Boscaglia: scatta l’allarme, si rischia uno spogliatoio di scontenti

“I dimenticati di Boscaglia: per il Palermo scatta l’allarme”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori in casa Palermo. Il 2021 è iniziato nel peggiore dei modi per Andrea Saraniti, che da certezza quasi intoccabile è diventato praticamente un rincalzo. Il centravanti palermitano, che di fatto ha lasciato la responsabilità da titolare al giovane Lorenzo Lucca, non vede la porta dallo scorso 2 dicembre, in occasione del pareggio casalingo contro la Viterbese. Stagione non molto fortunata, anche per Roberto Floriano, che finora in rosa non ha trovato lo spazio desiderato.

Nelle ultime tre gare, l’ex Vicenza, ha accumulato soltanto 21 minuti giocati, e “la panchina nelle ultime due partite, è suonata come un campanello d’allarme riguardo al suo ruolo in squadra”. Lascia pensare e preoccupa anche “la storia di Floriano, arrivato in Sicilia un anno fa per rinforzare la squadra che doveva salire in Serie C. La sua stagione racconta di 12 presenze, 6 da titolare e altrettante da subentrato”.

Inoltre, in squadra, i talenti ‘sbocciati’ la scorsa stagione e spariti o quasi in questa sono tanti: da Martin a Lancini a Doda, la situazione non cambia. Diversa la dinamica, ma uguale la sostanza. Il rischio è quello di avere uno spogliatoio di scontenti.