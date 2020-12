Palermo, Saraniti a Vibo per la prima volta da ex: Boscaglia punta sul palermitano per tentare il colpaccio

“Saraniti rientra a Vibo per la prima volta da ex”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Chi domenica, contro la Vibonese, tornerà certamente in campo è Andrea Saraniti. L’attaccante palermitano, che ha scontato il suo turno di squalifica, “ha avuto nella Vibonese il primo vero trampolino di lancio verso il calcio professionistico e domenica affronterà i calabresi per la prima volta da avversario”.

I numeri dicono che il Palermo con l’ex Lecce segna molto di più rispetto. Sono solo quattro, infatti, le reti messe a segno dalla compagine rosanero senza Saraniti. Dodici, invece, i gol su quattordici siglati dal Palermo con lui in campo. Di queste, quattro portano proprio la sua firma. Nel dettaglio, con il classe ’88 in campo, i siciliani segnano una rete ogni 73 minuti. Senza, un gol ogni 148 minuti. Dunque, Roberto Boscaglia, che finora ha sempre puntato su di lui, “è pronto a ridargli una maglia da titolare, per cercare il colpaccio su un campo che conosce benissimo. Un campo che lo ha visto segnare ed esultare, in Serie D e in Serie C, ma che finora non lo ha mai visto giocare da ex. C’è sempre una prima volta”, conclude il noto quotidiano.