Palermo, Santana in stampelle: l’argentino segue l’allenamento dei compagni. Squadra divisa in gruppi, differenziato per Sforzini. I dettagli

“Il capitano non abbandona la nave, anche quando non è in condizione di far nulla. Non che il Palermo stia navigando in acque agitate, ma Santana ha deciso di presentarsi al campo di allenamento per dare un sostegno alla squadra”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando di Mario Alberto Santana, capitano del Palermo, che dovrà stare lontano dal terreno di gioco per diversi mesi a causa della frattura rimediata al tendine d’Achille nel corso del match contro l’Acireale. Ieri al campo al Pasqualino di Carini c’era anche lui, con le stampelle, che dovranno accompagnarlo fin quando sarà in grado di camminare normalmente.

L’argentino classe 1981 ha assistito all’allenamento svolto dai compagni in vista della sfida contro il Troina di domenica prossima, gara che chiuderà il 2019 e il girone d’andata del campionato di Serie D. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato col Castrovillari ha svolto un defaticante, mentre chi non è sceso in campo ha lavorato regolarmente. Differenziato, invece per Sforzini, che rientrerà nel nuovo anno a seguito della frattura al perone. Difficile che il centravanti venga convocato col Troina, anche se la sua situazione viene monitorata giorno dopo giorno…