Palermo, Santana in dubbio per Terni: condizioni da valutare. Possibile il ritorno in campo di Doda

“Oggi non si gioca, ma anche se Palermo e Potenza fossero scese in campo, Boscaglia avrebbe dovuto fare a meno di Santana”.

Apre così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori su Mario Alberto Santana. La scorsa settimana in occasione di Teramo-Palermo – gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C -, il capitano rosanero ha siglato un nuovo record: è l’unico calciatore ad aver giocato con il Palermo in Serie A, B, C e D. Ma non solo; il classe ’81 ha indossato la maglia rosanero anche in Coppa Italia ed Europa League. A 38 anni suonati, l’attaccante argentino riesce ancora ad essere un importantissimo jolly in campo e un leader imprescindibile nello spogliatoio.

Nella giornata di ieri, però, Santana è rimasto a riposo precauzionalmente per un affaticamento muscolare, non prendendo parte a quella che sarebbe dovuta essere l’ultima seduta di allenamento della settimana, prima della gara contro il Potenza, rinviata a data da destinarsi in seguito a due casi di Covid-19 rilevati dai lucani dopo il consueto giro di tamponi effettuati dalla squadra. Restano da valutare, dunque, le condizioni del numero 11 rosanero “nulla di grave, ma le condizioni del capitano dovranno essere valutate nei prossimi giorni per capire se potrà far parte del gruppo che mercoledì affronterà in trasferta la Ternana. Allo stato attuale, è difficile che Santana possa partire per l’Umbria col resto della squadra”.

Con tutta probabilità quindi Santana salterà il match valido per la terza giornata del campionato di Serie C, Girone C, che non si giocherà più alle 20.45 – come inizialmente previsto -, ma è stato anticipato di alcune ore e si giocherà dunque alle ore 15.00 allo Stadio “Libero Liberati”. Per la trasferta di Terni, però, Boscaglia potrebbe ritrovare il terzino albanese, ai box per l’infortunio al tendine della coscia destra patito nel corso del ritiro estivo a Petralia Sottana; “in difesa che finora Boscaglia ha dovuto fare i conti con le assenze e nella prossima sfida di campionato potrebbe tornare a disposizione Doda”, scrive il noto quotidiano.