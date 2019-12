Palermo, Santana il migliore per rendimento: sul podio anche Felici e Pelagotti. I numeri

“La necessità di trovare sul mercato un sostituto (all’altezza) di Santana, lo si evince anche dalle classifiche di rendimento“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizzando la media-voto dei calciatori del Palermo in questa prima metà del campionato di Serie D, conclusasi per i rosanero con il pareggio interno per 0-0 contro il Troina. I numeri dicono che il miglior rendimento l’ha avuto il capitano Mario Alberto Santana, ma l’attaccante argentino sarà adesso costretto a star fermo per circa quattro mesi.

Santana ha una media-voto pari a 6,38. Nove presenze in campo ed una sola insufficienza nel match di Locri contro il Roccella. Per il resto l’argentino ha fornito alla formazione di Pergolizzi un apporto straordinario tra assist, gol e grandi giocate. Suo anche il gol più bello del girone d’andata dei rosanero: lancio dalle retrovie di Lancini, e pallonetto col sinistro a scavalcare il portiere avversario in uscita.

Palermo, si torna in campo: rosanero al “Tenente Onorato” di Boccadifalco fino al 10 gennaio. L’accordo con l’ente militare…

Al secondo posto si piazza Mattia Felici, esterno d’attacco classe 2001, che può esser considerato la vera e propria rivelazione della squadra. La sua media voto è un gradino al di sotto di quella di Santana, 6,37. Dopo aver faticato a trovare la prima rete, Felici ha regalato ai rosanero due vittorie importantissime per 1-0 contro Acr Messina in casa e Giugliano in trasferta.

Altro tassello fondamentale per il Palermo è stato Alberto Pelagotti, portiere di grande esperienza e affidabilità con una media-voto di 6,28. Lontano dal Barbera ha incassato addirittura una sola rete, l’autogol di Crivello contro il Biancavilla. L’estremo difensore ex Empoli si è dimostrato uno dei migliori acquisti estivi ed in diverse gare è risultato decisivo per il punteggio, salvando a più riprese la porta con grandi interventi.

Poco fuori dal podio ci sono due giovani classe 2000, Kraja, con una media-voto di 6,23 e Doda con 6,18. Bene anche altri due under Peretti e Fallani, nonostante non siano stati utilizzati con continuità e siano scesi in campo solamente in un paio di occasioni. Al quarto posto c’è Roberto Crivello con una sola insufficienza in stagione. Poco sopra la sufficienza, invece, Ricciardo e Martinelli dai quali talvolta ci si poteva aspettare di più, ma sul primo pesano anche i due rigori sbagliati. Infine, clamorosamente sotto la sufficienza il difensore Lancini (5,96), nonostante le 2 reti siglate: “Ad abbassare la sua media il ‘rosso’ rimediato contro l’Acireale, sull’1-2, quando il Palermo stava producendo il massimo sforzo nel tentativo di pervenire al pareggio“, conclude il quotidiano.