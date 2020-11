Palermo, Sagramola senza filtri: “Covid-19? Costi gravosi per il protocollo. Tutto sul bando per il centro sportivo”

L’incubo Covid-19 che sta avversando la quotidianità di ognuno di noi ed ha fortemente inficiato anche l’avvio di stagione del Palermo di Boscaglia, la centralità della realizzazione di un centro sportivo nel progetto tecnico e societario del club rosanero targato Hera Hora. Questi alcuni dei temi approfonditi dall’amministratore delegato del sodalizio di viale del Fante, Rinaldo Sagramola, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su Trm.

“Covid 19? Purtroppo stiamo vivendo sulla nostra pelle la difficoltà di questo momento anche della semplice organizzazione della vita quotidiana. Per quanto ci riguarda c’è un impegno non indifferente anche in termini di costi, determinato dalla necessità di osservare questi rigidi protocolli adottati per cercare di portare avanti le attività. Questo comporta responsabilità e impegno in termini di lavoro, con esami sierologici, tamponi e tutto il resto. I ragazzi sanno che potranno ospitare qualcuno a casa loro solo e unicamente se quel qualcuno si presenterà con il certificato di un tampone molecolare fatto non prima delle 48 ore dall’arrivo nella loro abitazione. Situazioni che condizionano e non poco la vita di calciatori e staff. Bando centro sportivo? Con nostra grande sorpresa abbiamo scoperto l’esistenza di un’altra busta per l’assegnazione del campo comunale che è adiacente all’area si è opzionata per lo sviluppo del centro. Mi auguro che prima della fine della stagione si possa iniziare a lavorare e finalmente cercare di dotare il Palermo di una struttura fondamentale dove si allenerà prima squadra e più di una squadra del settore giovanile. Sarebbe un’impresa epocale a Palermo, anche se dovrebbe essere normale che un’azienda abbia il suo stabilimento, ma qui si era abituati ad andare a spasso per altri campi prendendoli in affitto e non ponendosi il problema. Siamo in attesa da un giorno all’altro, forse anche oggi stesso, di quello che sarà l’esito per l’assegnazione del bando.