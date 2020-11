Palermo, Sagramola scopre le carte: “La verità sul futuro di Rauti, vi spiego il nostro mercato. Ecco cosa faremo a gennaio, noi diversi da Bari e Ternana”

Rinaldo Sagramola a tutto tondo su passato, presente e futuro del Palermo.

L’amministratore delegato del club rosanero si è soffermato su varie tematiche legate al percorso della squadra guidata da Roberto Boscaglia reduce da cinque risultati utili consecutivi dopo un’avvio di stagione inficiato da innumerevoli criticità. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal dirigente della società siciliana ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su Trm.

“Chance di acquistare Rauti a titolo definitivo? Al momento devo dire di no, perché stavamo dietro Rauti da tempo, ma il Torino non voleva neppure cederlo in prestito. Non c’è stata nessuna occasione di intavolare una trattativa, almeno ad oggi, per il futuro, poi si vedrà cosa succederà nel tempo. Ma non c’è stata concessa alcuna opzione quando l’abbiamo preso. Ingaggi? Si tratta di ingaggi sensibili, non quanto spendano Bari e Ternana ma non credo che spendano molto più di noi. Loro però hanno più di noi qualche vantaggio. La Ternana è al terzo anno che prova a salire di categoria e ha ricostruito questa squadra dalle proprie ceneri; il Bari è il secondo anno che cerca la promozione: quindi si è trovata a mettere a punto una macchina che li ha portati fino alla finale dei playoff. Noi abbiamo costruito su un organico che veniva dalla Serie D, quindi c’è una differenza. Le partite amichevoli? Non abbiamo potuto organizzarle per questioni legate anche al protocollo sanitario, accusando un ritardo in termini di rodaggio a cui dopo non è stato possibile porre rimedio. Abbiamo provato ad organizzare amichevoli, ma non è stato possibile nonostante la società ci abbia provato più volte con insistenza. Mercato? Se devi prendere Luperini dovevi aspettare che le cose andassero in una certa maniera, la stessa cosa per Somma e Kanoutè. Sono state una serie di cose che hanno portato alla costruzione della squadra per step. Mercato di gennaio? Vedremo come ci arriveremo e quando avremo contezza di questa squadra si faranno le valutazioni del caso. Palermo-Bari? Sarà un bel banco di prova. Ci siamo già confrontai con la Ternana e non siamo stati presi a pallonate, quindi significa che la squadra ha una sua struttura. Mi auguro di arrivare a quella partita più pronti di quanto non siamo oggi”.