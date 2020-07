Palermo, Sagramola a gamba tesa: “Fabio Pecchia? Non c’è nulla di vero”. Le ipotesi Caserta e Boscaglia…

La Juve Stabia che blinda il suo allenatore, sottolineando a più riprese che Fabio Caserta, in virtù del suo legame contrattuale con il club campano con scadenza giugno 2021, sarà il tecnico delle vespe anche nella prossima stagione calcistica. L’ex centrocampista di Catania e Palermo che ribadisce in sede di conferenza stampa di non avere nessuna intesa informale con un’altra società in ottica futura e di essere totalmente focalizzato sull’obiettivo della compagine stabiese nel presente. La permanenza in Serie B va ancora conquistata in questo scorcio finale di stagione post lockdown, e dopo gli ultimi risultati negativi la classifica non concede più alla Juve Stabia margini di distrazione.

Che più di un contatto tra Fabio Caserta e la dirigenza rosanero vi sia già stato non è di certo un mistero. Il profilo del tecnico capace di vincere il campionato di Serie C alla prima esperienza in un torneo professionistico sulla panchina della Juve Stabia piace e non poco al binomio composto da Sagramola e Castagnini. Filosofia calcistica, credo tattico, capacità relazionale con i calciatori, una naturale predisposizione nel conferire identità, coesione e determinazione alla sua squadra. Caserta ha certamente iniziato la sua carriera da allenatore con il piede giusto, ed il nuovo Palermo di Mirri e Di Piazza ha messo il suo nome tra i principali candidati alla guida tecnica della formazione rosanero chiamata a recitare un ruolo da protagonista assoluta nel prossimo campionato di Serie C. Le prese di posizioni nette e risolute sul piano mediatico della dirigenza campana e dello stesso Caserta sono legittime ed opportune a stagione in corso ed in un momento così delicato sul piano tecnico per la Juve Stabia, che deve fare quadrato e tagliare il traguardo salvezza in questo serrato rush finale. La partita pare tuttavia ancora aperta ed il futuro di Caserta ancora tutto da scrivere. La strada che potrebbe condurre il giovane e brillante tecnico nel capoluogo siciliano si è complicata di molto ma non è ancora sbarrata del tutto.

Per carisma, background ed esperienza, il nome di Roberto Boscaglia era probabilmente in cima alla lista dei desideri del nuovo Palermo di Hera Hora. Una pista che per una certa distanza, in termini di entità e durata della proposta contrattuale, nonché di termini e linee guida del progetto tecnico, si è momentaneamente incagliata.

L’ex tecnico del Trapani è legato da un contratto importante con la Virtus Entella, l’ipotesi Palermo lo stuzzica non poco, ma scenderebbe di categoria solo sulla base di un contratto pluriennale, che gli prospetterebbe l’apertura di un ciclo a medio termine, e di garanzie tecniche che certifichino legittime ed immediate ambizioni di vertice. Una pista in stand by dopo i primi sondaggi interlocutori, non caldissima ma tutt’altro che chiusa nella mente degli stati generali rosanero.

Ad escludere categoricamente la terza ipotesi emersa con insistenza nelle ultime ore, ovvero quella legata al profilo di Fabio Pecchia come possibile allenatore del Palermo 2020-2021, ci ha pensato l’amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola, ai microfoni di Gds.it.

“Smentisco categoricamente che il Palermo sia interessato a Fabio Pecchia, non c’è nulla di vero. Ognuno dice la sua, ma noi parleremo solo quando ufficializzeremo il nuovo allenatore“.