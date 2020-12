Palermo, rosanero pronti a buttarsi sul mercato: riflettori puntati sul centrocampo e sulle corsie laterali

“Il Palermo pronto a buttarsi sul mercato”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. A pochi giorni dalla fine del 2020 e dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, l’attenzione della tifoseria rosanero, e non solo, è già rivolta alle possibili mosse in entrata della società. Una cosa è certa, “niente follie, ma è probabile che la società intervenga per avere più alternative di qualità”.

D’altra parte, con una squadra arenata al decimo posto della classifica, un gap molto importante con chi lotta per il vertice e le tante, troppe, lacune venute fuori nel corso della prima parte della stagione, va valutata la necessità di rinforzare un organico che stenta a decollare. Tuttavia, “il budget è ancora da stabilire. Dopo l’assemblea dei soci, si pianificherà il 2021”, ma è chiaro a tutti che per provare a conquistare la Serie B tramite i play-off, “il mercato di gennaio può rappresentare un’occasione da non sprecare, viste anche le possibili opportunità dalle categorie superiori, con giocatori fuori dai piani dei club di appartenenza”.

Roberto Boscaglia, in più occasioni, ha pubblicamente ammesso che non chiederà rinforzi alla società, ma stando alle ultime prove tecniche e agli ultimi esperimenti tattici, allo stato attuale “i riflettori sono puntati sul centrocampo e sulle corsie laterali”, conclude il noto quotidiano.