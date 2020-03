Palermo, rosanero in isolamento: Rizzo Pinna lo’ Special One’ della PlayStation, Floriano e Martin…

Sfide casalinghe.

Il Palermo ha annunciato ieri che la squadra non tornerà ad allenarsi, salvo diverse comunicazioni, fino a 25 marzo. I calciatori rosanero resteranno quindi ancora nelle loro case, in attesa che termini l’emergenza sanitaria che si è abbattuta sul Paese. Gli allenamenti proseguono attraverso dei video tutorial ma terminato il lavoro il gruppo cerca di far passare le giornate distraendosi con giochi, challenge e altri passatempi.

Gli under si divertono con la PlayStation: c’è chi gioca a Fifa e chi preferisce altri giochi, ma naturalmente l’obiettivo è sempre quello di sconfiggere l’avversario di turno. Il migliore col joypad in mano sembra esser Andrea Rizzo Pinna, scrive l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, con Fallani e Langella che lo sfidano puntualmente per cercare di avere la meglio sul numero 10 rosanero. Discorso diverso per gli over: Pelagotti non è attratto dai videogiochi, mentre Sforzini preferisce giocare col figlio con altre piattaforme.

Sui social tante anche le challenge ‘lanciate‘ e accettate dai calciatori del Palermo. Il messaggio principale è sempre quello di invitare la gente a restare a casa, ma anche quello di sfidarsi attraverso delle catene. Floriano ha fatto dei palleggi con la carta igienica, mentre Martin ha partecipato alla #goalchallenge, ovvero pubblicare un video col gol più bello realizzato in carriera. Il francese ha scelto una rete su calcio di punizione siglata con la maglia Middlesbrough contro il Bristol.