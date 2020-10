Palermo, rosanero ancora nella bolla anti-Covid: non si giocherà nemmeno domenica a Catanzaro

“I rosanero nella bolla anti-Covid, rinviata pure la gara di Catanzaro”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’. Nella giornata di mercoledì, fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”, doveva andare in scena la sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata poco prima del fischio d’inizio. La società rosanero ha comunicato che, in seguito alle informazioni condivise dall’ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara a causa del Coronavirus: dono dieci, infatti, al momento, i tesserati risultati positivi al virus dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati in seguito ai primi casi emersi ieri mattina. Rinvio confermato anche per la gara di Catanzaro.

Palermo, da Accardi a Santana: ecco gli indisponibili

“Ieri la società rosanero ha scelto la strada della richiesta di rinvio della partita che era in programma domenica alle 15 in Calabria e la Lega Pro ha accettato l’istanza posticipando la sfida a mercoledì 4 novembre alle 17,30. Il Palermo ha fatto le sue valutazioni e alla fine ha deciso di giocarsi il cosiddetto jolly, vale a dire l’unica possibilità di richiesta di rinvio concessa nell’arco di tutto il campionato alle squadre che hanno casi di Covid-19, ma che formalmente potrebbero scendere in campo perché hanno almeno tredici calciatori disponibili compreso un portiere”.

Nella giornata odierna, i rosanero effettueranno un nuovo giro di tamponi e “se le precauzioni disposte dall’Asp ieri con l’isolamento immediato avranno sortito l’effetto di arrestare il focolaio di contagio al coronavirus che era scoppiato all’interno del gruppo squadra, oggi non dovrebbero emergere altre positività e in attesa della conferma ai test di domenica il Palermo potrà tirare un sospiro di sollievo per ricominciare a pensare solamente all’aspetto agonistico e al recupero di chi in questi giorni dovrà rimanere fermo”. I prossimi giorni, dunque, saranno di fondamentale importanza per il Palermo, che adesso ha ben 3 gare da recuperare: Potenza, Turris e Catanzaro.