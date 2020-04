Palermo, rosa pronti a ripartire: tamponi, ritiro e allenamenti. I dettagli

“Il Palermo non vuole perdere tempo. Non si sa ancora cosa ne sarà della Serie D per la stagione 2019/20, ma il club rosanero sta già predisponendo tutto il necessario per attuare il protocollo che la Figc ha previsto per la ripresa del calcio professionistico”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando del lavoro che sta svolgendo il club rosanero per prepararsi ad un eventuale ritorno in campo. Al momento, per quanto concerne i dilettanti, non è stato deciso nulla ma la società di viale del Fante non ha intenzione di farsi trovare impreparata: “Tamponi ordinati, staff medico allertato per visite ed esami preliminari, ritiro pianificato e allenamenti da riprendere come prima del 12 marzo, quando la società si adeguò alle misure governative in merito all’emergenza Coronavirus”.

La maggior parte delle società di Serie D non sembrano intenzionata a ripartire, visti costi, modalità e protocolli di difficile attuazione per realtà ben diverse da quella di Palermo. I rosanero la pensano in maniera diversa e il club pensa già a ritornare in campo. Per quanto riguarda gli allenamenti il campo sarà quello dello stadio “Barbera”. La squadra dovrà soggiornare in una stessa struttura, probabilmente l’hotel Casena dei Colli, già campo base dei rosanero per il raduno estivo, prima della partenza per Petralia Sottana.

“Un piano già pronto, quello del Palermo, che attende così soltanto un segnale da Lega e Federazione per sapere cosa ne sarà della stagione. La Serie D, per il momento, non è contemplata tra le categorie da far ripartire, ma qualora dovesse scattare il semaforo verde, in viale del Fante vorranno farsi trovare pronti. Sempre che ci possa essere un ritorno in campo per i dilettanti”, conclude il quotidiano.