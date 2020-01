Palermo-Roccella, tutte le idee di Pergolizzi: Ricciardo in dubbio, provato Felici mezzala. La situazione

“Un dubbio scuote un Palermo in piena emergenza. Come se non bastassero infortuni e squalifiche, Pergolizzi deve fare i conti con un altro enigma“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della probabile formazione rosanero in vista della gara contro il Roccella, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Il Palermo, reduce dal pareggio per 1-1 contro il San Tommaso, dovrà fare la conta degli assenti ed oltre a Doda e Vaccaro rischia di non esserci nemmeno Gianni Ricciardo.

Il centravanti messinese non ha lavorato col gruppo nel corso della seduta di ieri, limitandosi a correre a bordo campo. Ricciardo, che nell’amichevole contro il Terzo Tempo ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco, farà oggi un ultimo test per capire se effettivamente potrà scendere in campo. “Con ogni probabilità sarà titolare domani, perché nel lavoro differenziato svolto ieri non ha dato affatto segnali d’allarme, ma il dubbio resta“, si legge.

Ieri il tecnico rosanero ha provato l’attacco Floriano e Silipo, con quest’ultimo che stuzzica parecchio Pergolizzi. Non è da escludere però nemmeno un ritorno al 4-3-3, con Langella terzino destro, visto che l’ex Bari in ogni modo andrà a ricoprire un ruolo non suo. A centrocampo restano in ballottaggio Martin e Mauri, così come è da sciogliere il dubbio tra Kraja e Ambro, con Pergolizzi che provato nel suolo di mezzala anche Felici e Rizzo Pinna.