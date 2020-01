Palermo-Roccella, sfida multinazionale: entrambe le squadre hanno sette stranieri in organico

“Uno scontro tra due vere e proprie multinazionali della Serie D. Palermo e Roccella sono le due squadre che vantano più stranieri in rosa nel Girone I, insieme all’Fc Messina, con un totale di sette tesserati di nazionalità estera“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della prossima sfida che attende i rosanero di Pergolizzi, contro i calabresi del Roccella. Le due compagini hanno in organico ben sette stranieri, collocandosi così al primo posto, insieme all’FC Messina, di questa speciale graduatoria.

“Il Palermo, inoltre, nel proprio girone è la squadra che fa maggiore affidamento agli stranieri nelle partite di campionato: Il 36,3% dei giocatori utilizzati finora in campionato dai rosa è straniero, con sei su sette in campo almeno per un minuto“, si legge.

L’unico a non esser mai sceso in campo è Bubacarr Marong, difensore di origini gambiane, mentre gli altri hanno almeno una presenza: Martin, Doda, Kraja, Mauri, Santana e Martinelli. Calciatori sui quali i rosanero hanno punto dalle prime giornate e chi più, chi meno, hanno offerto il proprio prezioso contributo. Palermo-Roccella, sfida tra stranieri…