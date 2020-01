Palermo-Roccella, Pergolizzi cambia modulo: Langella e Martinelli esterni. La probabile formazione rosanero

Pergolizzi studia le scelte in vista della gara contro il Roccella.

I rosanero nella giornata di domenica saranno impegnati contro la formazione calabrese alle ore 14.30, presso lo stadio ‘Renzo Barbera‘. Diversi i dubbi in casa rosanero viste le pesanti assenze di Masimiliano Doda, a causa dell’infortunio rimediato contro il San Tommaso la settimana scorsa, e di Francesco Vaccaro, costretto a saltare tre giornate per squalifica dopo l’espulsione ricevuta proprio contro i campani.

Il tecnico Pergolizzi, infatti, dovrà apportare diverse modifiche all’undici iniziale dei rosa, orfano di due pedine fondamentali. Il coach del Palermo passerà molto probabilmente ad un nuovo modulo, scartando per il momento il solito 4-3-3 e affidandosi al 3-4-3, schierando in difesa i soliti uomini d’esperienza Crivello e Lancini, seguiti dal giovane Peretti. La rivoluzione più significativa sarà a centrocampo, con il solito Martin, in ballottaggio con Mauri, in cabina di regia, affiancato dalla novità Ambro (protagonista dell’amichevole contro gli Allievi del ‘Terzo Tempo’ giocata ieri) che favorirebbe l’allenatore nella scelta degli under e invece sulle fasce spazio alla coppia inedita Langella e Martinelli. L’attacco sarà invece composto dai soliti Felici e Riccardo, con il primo in dubbio con il classe 2001 Silipo che potrebbe comunque essere impiegato durante il match, affiancati dal neo acquisto Floriano.

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Ambro, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Floriano. All. Pergolizzi.

