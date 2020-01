Palermo-Roccella, mister Galati: “Con i rosanero gara speciale, non mi fido delle loro difficoltà”

Verso la sfida del “Barbera”.

Il Roccella si prepara ad affrontare il Palermo nella terza gara del girone di ritorno del campionato di Serie D. La compagine calabrese è la terza miglior difesa del Girone I e nel 2020 ha conquistato due successi, entrambi per 2-0, contro Corigliano e Biancavilla. Numeri e statistiche che sembrano non aver nulla a che fare con la quartultima in classifica.

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della formazione calabrese, Francesco Galati ha parlato del match che attende i suoi: “La fiducia in questo momento me la dà la forma della mia squadra. I problemi del Palermo? Sono ancora primi, figuriamoci se non li avesse. Noi andremo sereni a fare la nostra gara, sapendo però che questa non è una partita come le altre, è speciale per società e l’ambiente”.