Palermo-Roccella, il presidente Misiti: “Giocare al ‘Barbera’ evento prestigioso, una gara che non dimenticheremo mai”

“La consacrazione di una piccola società nell’Olimpo del calcio dilettantistico“.

Descrive così il match di questo pomeriggio al ‘Barbera‘ contro il Palermo, il presidente del Roccella, Maurizio Misiti. Per la formazione calabrese non sarà una gara come tutte le altre, ma un vero e proprio evento storico: affrontare la capolista in uno stadio prestigioso. Per Misiti si tratta di una delle pagine più belle: “Sarà come per coloro che assistettero alla semifinale con la Germania allo stadio Azteca di Città del Messico o chi ammirò le gesta di Benvenuti contro Griffith al Madison Square Garden di New York“.

Il numero uno del Roccella è pronto a scrivere questa importante pagina per la propria società: “Dopo la grande festa celebrata a Locri con i rosanero del presidente Mirri, la trasferta di Palermo rappresenta per la società amaranto un appuntamento carico di prestigiosi significati, una partita che non potrà essere dimenticata mai“, ha concluso Misiti.