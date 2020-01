Palermo-Roccella, il messaggio della Curva Nord 12: “Usciamo da questo inferno con il coltello tra i denti, e ora invadiamo Ragusa”

Palermo-Roccella 1-0.

Archiviato il deludente pareggio contro il San Tommaso, che ha alimentato i dubbi e le paure della tifoseria, i rosanero sono tornati alla vittoria sul campo di gioco dello Stadio “Renzo Barbera” con una vittoria di misura contro gli uomini di mister Francesco Galati, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. A sbloccare il risultato ci ha pensato il nuovo arrivato Roberto Floriano, che con intraprendenza ed una buona dose di mestiere si è procurato un calcio di rigore: l’ex Bari si è assunto la responsabilità di calciarlo, con lucidità ed implacabile freddezza, trasformandolo in modo impeccabile.

Puntuale il messaggio della Curva Nord 12, che attraverso il proprio profilo ‘Facebook’, ha invitato la squadra di Rosario Pergolizzi a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione: “2020 usciamo da questo inferno con il coltello tra i denti!! È con questo spirito e questa mentalità che questo campionato va vinto, la squadra deve eliminare dalla sua mente tutte le paure, avere la consapevolezza di essere la più forte e lottare come cani randagi su ogni pallone; noi saremo sempre al loro fianco e come è successo ieri possiamo anche far tremare le gambe a chi ci tira un rigore contro, sotto la nostra curva. Andiamo uniti verso la conquista di questo campionato e domenica… INVADIAMO RAGUSA!”.

Di seguito, il post in questione.