Palermo-Roccella, al “Barbera” rubato giubbotto ad un bambino: la CN12 lo consola con un nobile gesto

Una storia triste, ma con un finale dolce.

Due domeniche fa al “Renzo Barbera”, nel corso di Palermo-Roccella, un bambino presente tra gli spalti è stato vittima di un vile atto. Il suo giubbotto, lasciato incustodito per qualche attimo tra le prime file della Curva Nord superiore, infatti, è stato rubato. Un gesto inqualificabile che ha generato profonda tristezza nel piccolo tifoso, che con gioia si era distratto insieme al papà per festeggiare il successo della squadra di Rosario Pergolizzi. La felicità del momento ha subito lasciato spazio alla delusione per quanto subito. Giuseppe – questo il nome del giovanissimo supporter rosanero – è stato consolato dagli altri membri della tifoseria, che tuttavia non hanno dimenticato l’accaduto nei giorni seguenti. La CN12, infatti, ha voluto rendere omaggio al protagonista della sventura, donandogli un nuovo giubbotto del Palermo. Un onorevole gesto d’altruismo che, senza dubbio, ha colmato la delusione nel cuore del piccolo tifoso.

A raccontare quanto accaduto, attraverso un post pubblicato su Facebook, è stato oggi papà Raffaele, che ha voluto pubblicamente denunciare l’episodio, ma soprattutto ringraziare i membri della CN12 per il generoso gesto: “In occasione dell’ultima partita casalinga (Palermo-Roccella) si è verificato un fatto a dir poco triste all’interno della Curva Nord superiore, posto che frequento con molto piacere con mio figlio già da qualche anno. Vista la bella giornata e la temperatura mite, Giuseppe ha pensato bene di togliersi il giubbotto e posarlo alle spalle dei sediolini in prima fila. A fine partita, come da sua abitudine, si è fatto il giro della curva per aiutare a ritirare le bandierine. Al suo ritorno la spiacevole sorpresa: un indegno, non conosco altro modo per definirlo, approfittando del momento di distrazione, gli ha rubato il giubbotto. Un gesto inqualificabile e di una tristezza infinita, che ha destato sdegno e sgomento a me, a Giuseppe ed a tutti i ragazzi della CN12, che non credevano a quanto fosse accaduto. Molto carinamente hanno tutti consolato e coccolato il bambino. Non solo. Dopo qualche giorno con un grandissimo gesto di altruismo e bontà gli hanno riacquistato e regalato un nuovo giubbotto del Palermo. Posso dire con certezza che non si aspettava una sorpresa del genere, Si è emozionato tanto, sono sicuro che non lo dimenticherà facilmente! Con questo post vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i Ragazzi della Curva Nord 12 per il loro affetto e dire che siamo veramente felici di avere fatto la vostra conoscenza e nel nostro piccolo di iniziare a fare parte del gruppo!

Grazie CN12 e Forza Palermo!

Raffaele e Giuseppe“.