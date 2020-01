Palermo-Roccella 1-0: le pagelle dei quotidiani. Floriano decisivo, bene Langella e Felici

Tre punti fondamentali.

Il Palermo ieri pomeriggio è tornato al successo dopo il pari rimediato nell’ultimo turno in trasferta con il San Tommaso. La formazione di Pergolizzi grazie a questa vittoria allunga sul Savoia portandosi a +5, in virtù dello 0-0 dei campani contro il Marina di Ragusa. Una prestazione sicuramente non brillante per i rosanero che piegano il Roccella per 1-0 grazie ad un rigore trasformato dal neo acquisto Floriano.

Inizia subito forte il Palermo che colleziona immediatamente due occasioni, ma la 20′ a passare avanti era stato il Roccella ma la rete di Coluccio viene annullata dal direttore di gara. Pochi minuti dopo Floriano sfiora il vantaggio con un piattone mancino da dentro l’area, ma la conclusione dell’ex Bari si spegne a lato. Al 28′ ancora calabresi vicini al vantaggio, Pelagotti è attento e sventa il tentativo di Achik. Prima di andare al riposo tiro a giro di Felici neutralizzato da Scuffia.

Nella ripresa succede un po’ di tutto e al 67′ i rosanero passano avanti. Floriano sfugge a tre avversari sulla corsi sinistra e va giù in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Floriano che trasforma. Quattro giri di orologio e il Roccella conquistare un penalty, ma Khoris spreca calciando altissimo. Al 77′ il Roccella resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Ibrahime. Da lì in poi i rosanero amministrano e portano a casa una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato.

Gazzetta dello Sport

PALERMO (3-4-3): Pelagotti 6; Peretti 6,5, Lancini 6, Crivello 6,5; Langella 6,5, Kraja 5,5 (28’ st Ambro 6), Martin 5,5, Martinelli 5; Felici 6,5 (31’ st Silipo 6), Ricciardo sv (11’ pt Sforzini 6, 45’ st Ficarrotta sv), Floriano 7 (44’ st Mauri sv). All.: Pergolizzi 6.

Corriere dello Sport

PALERMO (3-4-3): Pelagotti 6; Peretti 6, Lancini 6, Crivello 6,5; Langella 6,5, Kraja 5 (28’ st Ambro 6), Martin 6, Martinelli 5,5; Felici 6 (31’ st Silipo 6), Ricciardo sv (11’ pt Sforzini 6, 45’ st Ficarrotta sv), Floriano 7 (44’ st Mauri sv). All.: Pergolizzi 6. Arbitro: Sfira di Pordenone 5.

Giornale di Sicilia

PALERMO (3-4-3): Pelagotti 6; Peretti 5,5, Lancini 6, Crivello 6,5; Langella 6,5, Kraja 5,5 (28’ st Ambro sv), Martin 5,5, Martinelli 5; Felici 6,5 (31’ st Silipo sv), Ricciardo sv (11’ pt Sforzini 6, 45’ st Ficarrotta sv), Floriano 7,5 (44’ st Mauri sv). All.: Pergolizzi 6. Arbitro: Sfira di Pordenone 6.

