Palermo, Roberto Floriano incontra Miccoli: il selfie pubblicato dall’attaccante rosanero…

Fabrizio Miccoli è tornato in città.

L’ex capitano del Palermo è sbarcato nella giornata di lunedì proprio nel capoluogo siciliano, per presenziare il 20, il 21 e il 22 luglio ad un campus ideato da Giovanni Tedesco. L’ex numero 4 rosanero, infatti, ha promosso un’iniziativa che sta permettendo ad alcuni ragazzi tra i 5 e i 17 anni di svolgere degli allenamenti tecnico-individuali assistiti proprio dalle due vecchie glorie del Palermo.

Floriano si racconta: “Nessun paragone con Miccoli, volevamo terminare la stagione”

Nel dettaglio, dal 22 giugno al 30 luglio, presso il centro “Rinaldo in Campo” – sito a Isola delle Femmine – si sta svolgendo uno stage in collaborazione con Libertas Capaci. E questa settimana è stato proprio Miccoli l’ospite d’onore. Intanto, chi ha scattato proprio nella giornata di oggi un selfie con il “Romario del Salento” è Roberto Floriano, attaccante classe 1986 da cui il Palermo ripartirà anche in Serie C.

