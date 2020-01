Palermo, rivoluzione Pergolizzi: il tecnico cambia tutto, il nuovo ruolo di Felici e Martinelli

“Dall’emergenza agli esperimenti il passo è breve. Senza terzini, Pergolizzi prova la difesa a 3“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della probabile formazione del Palermo in vista della gara di domenica prossima alle 14.30 contro il Roccella. I rosanero dovranno fare a meno di due titolatissimi, entrambi under: Doda, infortunatosi contro il San Tommaso, e Vaccaro, squalificato dal Giudice Sportivo per tre turni.

Nel corso dell’allenamento di ieri Pergolizzi ha provato due schieramenti, entrambi con la difesa a 3: 3-5-2 e 3-4-1-2. In difesa tutto confermato, a meno di clamorose sorprese, Pelagotti tra i pali, con Peretti, Lancini e Crivello a comporre il pacchetto arretrato davanti all’estremo difensore ex Empoli. Gli esprimenti sono per di più in mezzo al campo.

Nella formazione col 3-5-2, Pergolizzi ha schierato Ferrante a destra e Martinelli a sinistra, mentre col 3-4-1-2 Vaccaro a sinistra Felici a destra. Il numero 75 rosanero ha agito da laterale di centrocampo, arretrando parecchio il suo solito raggio d’azione.

“In mezzo, c’è l’imbarazzo della scelta: Langella e Ambro sono stati schierati nella prima formazione con Mauri davanti alla difesa, Kraja e Martin hanno completato il reparto nel modulo col trequartista, ruolo coperto da Silipo“, si legge.

Nessun dubbio in attacco. Floriano è stato schierato in coppia con Ricciardo, mentre nell’altra formazione Rizzo Pinna a supporto di Sforzini. Alla seduta tattica non hanno preso parte Lucera, Mendola, Santana e Corsino e Ficarrotta. “I titolari di sabato scorso saranno confermati, anche in ruoli diversi dal solito, e le prove tattiche di ieri non fanno altro che confermarlo. Con Felici pronto a fare gli straordinari sulla fascia“, conclude il quotidiano.