Palermo, ripresa sempre più lontana: presto potrebbe arrivare lo stop definitivo del campionato di Serie D. I dettagli

“Sessanta giorni di nulla, destinati ad aumentare e con ogni probabilità, a far finire così questo campionato“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando delle poche probabilità che la Serie D torni in campo per completare la stagione. L’ultima gara è stata disputata lo scorso 1 marzo e che probabilmente sarà anche l’ultima, viste le difficoltà di parecchi club a rispettare il protocollo di sicurezza. Il Palermo, dal canto suo, si è però detto più volte disponibile a rispettare qualsiasi misura pur di portare a termine il campionato.

Doda: “Palermo la mia seconda famiglia, in questa categoria non abbiamo rivali”

Ai rosanero mancano otto partite da giocare, ma visto che le squadre non possono ancora allenarsi, e probabilmente non potranno farlo fino al 18 maggio, nella migliore delle ipotesi il torneo verrebbe completato a luglio, visto che prima di tornare in campo le squadra dovranno effettuare una sorta di mini ritiro. Difficile, quindi, che il campionato riparta regolarmente.

Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha ribadito a più riprese la propria intenzione di riconoscere il merito a chi sta in vetta nei rispettivi gironi, garantendo la promozione tra i professionisti: “Il Palermo è tra queste, con i suoi sette punti di vantaggio nei confronti del Savoia, ma avrebbe preferito guadagnarsi il ritorno tra i professionisti giocando fino alla fine“, conclude il quotidiano.

Palermo, grandi ambizioni: società pronta a lanciare il piano C