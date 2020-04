Palermo, rebus Serie D: rosanero in cima alla possibile graduatoria dei ripescaggi. La situazione

“La Figc per il momento non prende in esame la ripartenza della Serie D, focalizzandosi sui campionati professionistici, e il Palermo resta in attesa di conoscere il proprio destino“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale situazione in casa Palermo. Il club rosanero è in attesa di comunicazioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione, per cercare di capire se il campionato verrà ultimato o meno. La formazione di Pergolizzi, prima dello stop forzato era in prima posizione, quindi se dovessero esser confermate le graduatorie i siciliani verrebbero promossi in C. Stesso discorso vale anche qualora si dovesse optare di prendere in considerazione solamente il girone d’andata.

Palermo, Sagramola e la ripresa della D: “Al momento non riparte. Partite di Serie A al Barbera? Ecco cosa penso”

Se invece il campionato dovesse essere annullato, senza procedere con promozioni e retrocessioni, il discorso sarebbe completamente diverso. In tale ipotesi, però, i rosanero potrebbero puntare su un ripescaggio in Serie C. In base ai parametri adottati nella scorsa stagione, nessun’altra società di Serie D, infatti, può vantare una migliore tradizione sportiva rispetto ai rosanero. Stesso discorso vale per il parametro relativo al pubblico.

Due fattori, che fino allo scorso anno valevano il 50% del coefficiente, con la restante parte che era relativa alla classifica con cui si era concluso il campionato, ma in questo caso sarebbe una situazione da rivalutare: “Solo le eventuali retrocesse dalla C avrebbero una minima posizione di vantaggio, in quel caso, ma bisognerà capire cosa succederà una volta terminata l’emergenza Coronavirus, tra chi si iscriverà e chi dovrà alzare bandiera bianca“, conclude il quotidiano.