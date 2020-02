Palermo, riecco Vaccaro: recupero record, il terzino torna a disposizione di Pergolizzi

“Il Palermo ritrova Vaccaro, prima del previsto. Il terzino, infortunatosi dopo la sfida casalinga col Biancavilla, ha ripreso ieri ad allenarsi con il resto del gruppo e potrebbe essere nuovamente tra i convocati per la gara di domenica col Nola“.

Apre così l’edizione de Il Giornale di Sicilia parlando del possibile rientro di Francesco Vaccaro in vista della gara col Nola, sfida attualmente regolarmente in programma domenica alle 15 allo stadio “Renzo Barbera“. Il terzino mancino ex Team Altamura aveva rimediato un’elongazione alla coscia sinistra, ma adesso sembra aver già recuperato dall’infortunio a tempo di record.

Il classe ’99 la scorsa settimana aveva già dato segnali positivi riprendendo ad allenarsi a parte, ma adesso Vaccaro è pronto per scendere nuovamente in campo. Il suo rientro dà inoltre la possibilità a mister Pergolizzi di avere a disposizione quasi tutti gli effettivi. Gli unici calciatori ai box restano Santana e Corsino, con entrambi che stanno procedendo con i rispettivi programmi di recupero.