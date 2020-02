Palermo, riecco Ricciardo e Doda: l’emergenza si è conclusa. Le condizioni di Crivello e Langella…

“Rieccoli tutti, anche se rimane da fare qualche valutazione“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle condizioni di Giovanni Ricciardo e Masimiliano Doda. I due rosanero hanno ormai clinicamente superato i problemi fisici che li hanno costretti a stare lontani dal terreno di gioco. Il centravanti messinese con tutta probabilità verrà convocato per la sfida interna contro il Biancavilla, con Sforzini che naturalmente è in vantaggio per una maglia da titolare, visto che Ricciardo non scende in campo dalla sfida col Roccella.

Per quanto riguarda, invece, il terzino albanese bisogna ancora valutare bene il suo rientro, nonostante già da diversi giorni lavori a parte e da oggi probabilmente tornerà regolarmente in gruppo. Completamente recuperato anche Roberto Crivello, rimasto precauzionalmente in panchina contro la Cittanovese, e che contro il Biancavilla tornerà in campo da 1′. Solamente un occhio nero infine per Christian Langella, rimediato nella trasferta calabrese, col centrocampista che non è però in dubbio per domenica. Restano ai box solamente Santana, Corsino, Ferrante e Lucera, ai quali va aggiunto Lancini, squalificato a causa del rosso rimediato con la Cittanovese.