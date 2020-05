Palermo, ricordi l’ultimo gol (doppietta) di Amauri con la maglia rosanero?

“Due anni da sogno, con ventitré reti in 57 presenze. Le ultime due, realizzate esattamente dodici anni fa“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’ex bomber del Palermo, Amauri. Il centravanti brasiliano ha fatto sognare il pubblico rosanero con grandissime giocate e soprattutto strepitosi gol, era capace di segnare in tutti i modi: di testa, di destro, di sinistro, con tiri dalla distanza. Un attaccante completo che con la maglia della squadra del capoluogo siciliano andò in rete per l’ultima volta dodici anni fa, siglando una doppietta contro la Lazio all’Olimpico.

I biancocelesti andarono in vantaggio con Pandev nel primo tempo, ma nella ripresa Amauri ribaltò tutto con due colpi di testa che non lasciarono scampo a Muslera, che nella prima frazione aveva neutralizzato anche un penalty calciato dallo stesso brasiliano. La partita successiva fu quella del saluto del pubblico con circa 24 mila spettatori che lo hanno applaudito in occasione della gara con la Sampdoria: “Un legame speciale che poco tempo fa lo ha portato ad ammettere che, qualora volesse compiere la pazzia di tornare in campo, lo farebbe solamente con i rosanero. A dodici anni dalla sua ultima esultanza con la maglia del Palermo, il legame tra Amauri e quei colori rimane indissolubile“, conclude il quotidiano.

