Palermo, ricordi l’ultimo gol di Josip Ilicic con la maglia rosanero?

Una vittoria insperata.

Esattamente sette anni fa (28 aprile 2013) il Palermo regalò per un qualche settimana ai suoi tifosi e la possibilità di continuare a sperare nella salvezza nella massima serie. La squadra di Sannino superò per 1-0 l’Inter, tirandosi fuori dalla zona retrocessione, ma a fine campionato i rosanero finirono in Serie B, non riuscendo a salvare una stagione davvero molto complicata.

A decidere la gara con i nerazzurri fu una rete di Josip Ilicic al 10′: mancino dalla distanza e Handanovic battuto, quinto gol consecutivo (ultimo con la maglia rosanero) per lo sloveno e Palermo che sogna. Di quella partita si ricordano, però, anche le lacrime di Javier Zanetti, capitano dei nerazzurri allora allenati da Stramaccioni, che dopo uno scontro con Aronica si ruppe il tendine d’Achille e venne applaudito da tutto il pubblico quando lasciò il terreno di gioco, tornando in campo ben sette mesi dopo…

