Palermo, ricordi l’ultima salvezza in Serie A?

“L’ultimo tutto esaurito al «Barbera», per una notte di sollievo, più che di festa. Quattro anni fa il Palermo otteneva la sua ultima salvezza in Serie A e lo faceva dinanzi ad uno stadio gremito in ogni ordine di posto, come mai più si è rivisto da allora“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della gara tra Palermo ed Hellas Verona del 15 maggio 2016. Una partita che chiuse un campionato molto complicato per i rosanero, che riuscirono ad ottenere la salvezza fotofinish. La formazione allora allenata da Ballardini arrivò a quella gara con il destino nelle proprie mani, dopo che la giornata precedente era riuscita a scavalcare il Carpi.

Gli scaligeri, già aritmeticamente retrocessi, diedero però del filo da torcere al Palermo. Rosanero in vantaggio al 28′ con un preciso sinistro di Vazquez, pari nella riprese dell’Hellas con Viviani al 48′. Il pubblico inizio a preoccuparsi, anche in virtù del gol del Carpi contro l’Udinese. La squadra di Ballardini però non gettò la spugna e chiuse la gara con Maresca e Gilardino. Nei minuti finali il gol di Pisano per i gialloblù a fissare il punteggio sul 3-2.