Palermo, ricordi l’ultima promozione in Serie A?

“La Serie A è un sogno per il Palermo di oggi, ma era praticamente un obbligo per il Palermo di sei anni fa. Quello che, proprio il 3 maggio 2014, chiuse con larghissimo anticipo una contesa iniziata male e finita nel migliore dei modi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia ricordando l’ultima promozione nella massima serie del Palermo avvenuta sei anni fa. Una vittoria del campionato di Serie B arrivata con cinque giornate d’anticipo, con i rosanero di Iachini che a fine stagione conquistarono anche lo storico record di punti in cadetteria. A sancire l’aritmetico salto di categoria fu la vittoria ottenuta per 1-0 sul campo del Novara grazie alla rete siglata da Franco Vazquez.

Proprio l’italo-argentino che ad inizio stagione era stato tagliato fuori dalla lista e per questioni tattiche, a detta di Gattuso, gli fu preferito Bacinovic, oggi completamente finito fuori dai radar. Era un Palermo pieno di grandissimo talento, oltre al Mudo, in quella rosa c’erano anche Dybala, Belotti, Hernandez e Lafferty. Tantissimi i festeggiamenti in città ma anche sul pullman che riportò i rosanero in Sicilia per quella che ad oggi risulta essere l’ultima promozione in Serie A.