Palermo, ricordi l’ultima partita di Dybala con la maglia rosanero? Fu anche la prima di Ilicic da avversario…

“Cinque anni fa Palermo salutava Dybala nell’ultima partita dell’attaccante argentino in maglia rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia ricordando la gara tra Palermo e Fiorentina di cinque anni fa. Una giornata particolare tra il ricordo di Giovanni Falcone ed il saluto della città a Paulo Dybala, campione argentino arrivato in Sicilia giovanissimo e divento uomo prima, e campione poi, a suon di gol e grandi prestazioni. La Joya aveva già l’accordo con la Juventus e il pubblico rosanero accorse allo stadio per tributagli una strepitosa standing ovation.

La gara contro i viola terminò 3-2, ma ai tifosi poco importava, visto che la squadra di Iachini aveva già centrato l’obiettivo della salvezza ed era già proiettata alla prossima stagione: “Nella partita dell’addio, in realtà, Dybala non brillò più di tanto, ma venne portato in trionfo dai compagni nel consueto giro di campo finale, quello dei saluti ad una piazza che lo vide crescere fino a diventare un campione“, si legge.

Il destino di Dybala, però, quella domenica si incrociò con quella di un altro ex rosanero, Josip Ilicic, alla prima da ex al “Barbera“. Lo sloveno, riempito di fischi da parte del pubblico, andò in gol senza però esultare, scelta che venne apprezzata dal pubblico che da quel momento in poi iniziò ad applaudirlo. Poi i gol di Jajalo e Rigoni e le reti di Gilardino e Marcos Alonso per i viola, ma fu ugualmente una giornata di festa: “Da un lato la «riconciliazione» con Ilicic, dall’altro il saluto a Dybala, destinato a vincere i quattro campionati successivi con la Juve“, conclude il quotidiano.