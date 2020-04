Palermo, ricordi la vittoria fondamentale per salvezza col Frosinone?

La sfida salvezza.

Esattamente quattro anni fa il Palermo disputò una gara indimenticabile per tutti i suoi tifosi, un successo per 2-0 sul campo del Frosinone che aprì la strada per la salvezza nella massima serie della squadra allora allenata da Ballardini. Un match disputato ad ora di pranzo con una città intera davanti alla televisione in attesa di conoscere il proprio destino: “C’era un gruppo di qualità, avevamo giocatori di personalità e carattere – ricorda Gianni Di Marzio ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Maresca, Gilardino, Sorrentino, tutti uomini veri, tutti necessari per una battaglia come quella di Frosinone“.

Di Marzio-Mediagol: “Salvezza del Palermo nel 2016? Vi dico tutto. Zamparini mi voleva presidente, ho rifiutato perché…”

Dopo un primo tempo concluso per 0-0, nella ripresa i rosanero passarono in vantaggio con Gilardino. La gara era parecchio tirata, con le due formazioni che si ribattono colpo sul colpo. L’azione decisiva per chiudere definitivamente la partita arrivò però al minuto 92 con una perfetto diagonale di Trajkovski. In quella stagione il Palermo ottenne poi la salvezza all’ultima giornata contro il Verona al Barbera: “Una festa, come se avessimo vinto il campionato – ricorda Di Marzio – ho veramente dei ricordi meravigliosi di quell’annata, fu un periodo fantastico perché tutti avevamo fatto quadrato per ottenere questa salvezza. Un risultato voluto a tutti i costi dal gruppo“.