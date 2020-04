Palermo, ricordi la prima gara di Luca Toni da ex al “Barbera”?

La prima da ex.

Esattamente quattordici anni fa Luca Toni tornava al “Barbera” per la prima volta da avversario, dopo aver incantato in quello stadio e siglato ben 50 reti in due stagioni ottenendo una promozione in Serie A ed una qualificazione in Coppa Uefa. I tifosi, però, scontenti dopo il suo addio per approdare alla Fiorentina lo accolsero con una bordata di fischi: “Fuori dallo stadio, prima della partita, impazzì la vendita dei fischietti, ma anche chi non ne era dotato fece sentire al centravanti il proprio disappunto“, scrive l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.

Toni aveva già assaporato quale sarebbe stata l’accoglienza anche con la maglia della Nazionale contro la Slovenia, giocata sette mesi prima proprio al Barbera: “Non fischiamo il traditore perché amiamo il tricolore“, recitava uno striscione. Tornando alla gara del 2006, anno in cui Toni si laureò campione del mondo proprio con gli azzurri a Berlino, terminò 1-0 in favore dei rosanero grazie ad una rete di Di Michele: “Al «Barbera», Toni, riuscirà a segnare solamente nel 2013, in Coppa Italia col Verona. Le altre due reti da ex le segnerà sempre davanti ai propri tifosi, la prima delle quali a quasi otto anni dall’addio. A Firenze, un suo gol sancì la retrocessione aritmetica dei rosa in B. Ma questa è un’altra storia“, conclude il quotidiano.