Palermo, ricordi il primo gol da ex al “Barbera” di Cavani?

Il gol dell’ex.

Nel calcio è uno di quegli appuntamenti che non fallisce quasi mai, la rete alla precedente squadra. E’ quello che è accaduto esattamente nove anni fa con l’attaccante uruguaiano Edinson Cavani, nato calcisticamente a Palermo, per poi spiccare il volo con la maglia del Napoli e consacrarsi definitivamente come uno dei centravanti più forti al mondo con la casacca del PSG.

Foschi a 360°: “Calcio e Coronavirus, dico la mia. Ripresa campionato? Rispondo così. Tutto su Dybala, Cavani e Toni”

In totale Cavani ha affrontato tre volte il Palermo al “Barbera“, andando sempre in gol. La prima volta proprio nel campionato 2010-2011, il 23 aprile. Nemmeno il tempo di scendere in campo e il direttore di gara concesse il penalty agli azzurri, puntualmente trasformato dal Matador, che però decise di non esultare prendendosi gli applausi del suo ex pubblico. A vincere, però alla fine furono i rosanero grazie alla rete di Balzaretti ed un rigore trasformato da Bovo.