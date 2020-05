Palermo, ricordi il pareggio per 3-3 in rimonta col Milan che valse la qualificazione in Coppa Uefa?

“La prima volta non si scorda mai, nemmeno a quindici anni di distanza. Quelli che ricorrono oggi dalla partita che aprì al Palermo le porte dell’Europa, per la prima volta nella sua storia“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia ricordando il cammino che portò i rosanero per la prima volta in Coppa Uefa. Correva l’anno 2005 e la squadra allora allenata da Francesco Guidolin, grazie ad un pareggio in rimonta a San Siro contro il Milan riuscì a qualificarsi per la competizione europea con un turno di anticipo, avendo la meglio nella sfida a distanza contro il Messina.

Il Palermo affrontava il Milan a San Siro di venerdì, per far sì che i rossoneri si preparassero al meglio per la finale di Champions League contro il Liverpool. La gara dei rosanero inizia subito in salita con i rossoneri che passano in vantaggio all’8′ con Serginho, un minuto dopo un’autorete di Costacurta permise a Corini e compagni di pareggiare. Il Palermo non sembra esser in partita, tanto che il Milan torna ancora avanti con Serginho (16′) e trova anche il 3-1 con Tomasson (32′).

Nella ripresa il Milan abbassò leggermente la concentrazione, anche in virtù dell’imminente sfida di Champions contro i Reds che li attendeva da lì a breve. Al 77′ un rigore di Toni riaccende le speranze per il Palermo che due minuti dopo riacciuffa clamorosamente il pari con Barone, fissando il punteggio finale sul 3-3. Un pareggio che non basta per l’Europa che venne, invece, conquistata dai rosanero grazie al passo falso del Messina sul campo del Brescia.