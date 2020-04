Palermo, ricordi il gol di Cassani con la Juventus?

Ricordi indelebili.

Il Palermo che fu negli anni passati regalò diverse soddisfazioni ai suoi tifosi, riuscendo a sconfiggere le squadre più blasonate del campionato di Serie A. Tra queste c’è la Juventus battuta in una storica sfida il 6 aprile del 2008 in uno stadio “Renzo Barbera” stracolmo di gente. A decidere la sfida fu una strepitosa rete di Mattia Cassani, terzino destro cresciuto nei bianconeri che certamente non aveva il suo punto di forza nel gol.

I rosanero in quella stagione non fecero sicuramente faville, terminando il campionato all’undicesimo posto e in quella serata il pubblico non si aspettava di vivere così tante emozioni. La formazione allora allenata da Colantuono non fornì una prestazione delle migliori ma riesci ugualmente a chiudere la prima frazione avanti per 2-0 grazie ad una strepitosa doppietta del solito Amauri.

Nella ripresa, però, la Juventus venne fuori e riesci a trafiggere Fontana, che fino a quel punto era stato un vero e proprio muro. Doppietta di Del Piero e punteggio sul 2-2. La gara sembrava indirizzata a terminare sul pari ma a due minuti dal termine del match cambio tutto: punizione di Caserta respinta dalla retroguardia bianconera, la sfera giunge a Cassani ai trenta metri che fa scoccare un violentissimo sinistro che non lascia scampo a Buffon. Il primo gol in carriera dell’ex terzino è un perla di rara bellezza che mandò in estasi 34 mila tifosi rosanero…