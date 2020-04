Palermo, ricordi il 2-2 a San Siro col Milan in Coppa Italia?

La storia.

Una delle partite più emozionanti della lunga tradizione del Palermo è stata sicuramente quella di San Siro contro il Milan di nove anni fa. I rosanero affrontarono i rossoneri nel match di andata della semifinale di Coppa Italia, dopo aver superato il Parma ai calci di rigore ai quarti. Una gara terminata 2-2 che permise alla quadra di Delio Rossi di fare un primo passo verso la finale dell’Olimpico, poi persa contro l’Inter.

Sirigu in porta, difesa con Cassani, Goian, Bovo e Balzaretti, a centrocampo Acquah in posizione di playmaker, con Migliaccio e Nocerino ai sui fianchi, in avanti Pastore alle spalle di Hernandez e Pinilla. Queste furono le scelte del tecnico rosanero. La gara inizia subito in salita per il Palermo che passa in svantaggio dopo tre minuti con la rete di Ibrahimovic, ma la squadra rosanero non gettò la spugna e dieci minuti dopo trovò il pari con Pastore, abile a bruciare Papastathopoulos e battere Amelia. Nella ripresa, ricorda l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, il Palermo passa avanti un diagonale violentissimo da posizione impossibile di Hernandez. A 15 minuti dal termine il pari definitivo di Emanuelson per il Milan. Una gara che sicuramente è rimasta nei cuori dei tifosi rosanero…