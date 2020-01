Palermo, Ricciardo ko: Pergolizzi cambia ancora. Ipotesi falso nove col Marina di Ragusa

“Dall’emergenza sulle fasce all’emergenza in attacco. Il Palermo si ritrova senza il suo centravanti titolare e rischia di doverne fare a meno per un mese“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’infortunio di Giovanni Ricciardo. L’attaccante rosanero, costretto ad abbandonare anzitempo il campo nel corso della gara contro il Roccella, nella giornata di ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia destra. Per il bomber messinese ci vorranno tre settimane per provare a rimetterlo in condizione, più qualche partita per tornare ad avere il giusto minutaggio.

Il sostituto naturale di Ricciardo è Sforzini, ma l’attaccante laziale, anch’esso reduce da un infortunio, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e lo ha ampiamente dimostrato nel match contro la formazione calabrese. L’ex attaccante dell’Avellino, quindi, non è al momento la prima scelta per sostituire Ricciardo. L’ipotesi, vista anche la contemporanea assenza di Doda e Vaccaro, è quella di sperimentare il 3-5-2, con l’inserimento di un centrocampista che possa fare da collante tra centrocampo e attacco.

Palermo, infortunio Ricciardo: il report medico e i tempi di recupero

“L’ipotesi del centrocampista (o trequartista) in più porta a due nomi: Ambro o Mauri“, si legge sul quotidiano. Il primo a livello di caratteristiche sembra esser quello più indicato, avendo nelle proprie corde sia il ruolo di interno di centrocampo che di trequartista, il secondo, invece, ha avuto poche chance da mezzala e quando è sceso in campo Pergolizzi lo ha sempre preferito nel ruolo di regista.

Tra le possibilità, infine, c’è anche quella che Pergolizzi possa rivoluzionare la fase offensiva rosanero e provare il modulo con il falso nove. L’ipotesi sarebbe quella di schierare un attacco con Floriano al centro, con Felici e uno tra Silipo e Ficarrotta sugli esterni. Il tecnico rosanero studia tutte le possibili alternative, ma la certezza è che il Palermo dovrà fare a meno di Ricciardo per circa un mese…

Palermo, Floriano è super: dribbling, velocità e gol. E’ lui l’arma in più dei rosanero