Palermo, Ricciardo ko: domani gli esami strumentali

“L’emergenza in casa Palermo non finisce. I rosa sapranno domani se ci saranno o meno possibilità di rivedere Ricciardo in campo nella prossima gara col Marina di Ragusa“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle condizioni di Giovanni Ricciardo, attaccante rosanero, costretto ad abbandonare la gara contro il Roccella dopo soli dieci minuti a causa di un problema fisico. L’ex Cesena domani si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del suo infortunio e capire se sarà situo nuovamente a disposizione di Pergolizzi o meno.

La prima diagnosi è risentimento muscolare ai flessori, ma non si tratterebbe dello stesso punto che lo aveva convinto a non proseguire l’allenamento di venerdì scorso a Boccadifalco. I rosanero, già privi di Santana e Doda per infortunio, oltre che di Vaccaro per squalifica, rischiano di dover rinunciare anche a Giovanni Ricciardo…